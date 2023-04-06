Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Санаров Сергей Павлович
Санаров Сергей Павлович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1949
Дата смерти
2018
Пол
Мужской
Отец
Санаров Павел Киприанович
1924 г.р.
Мать
Александра
1928 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949
Отец:
Санаров Павел Киприанович
Мать:
Александра
Смерть
2018
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия