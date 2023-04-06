Санаров Сергей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСанаров Сергей Павлович

Санаров Сергей Павлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1949

Дата смерти

2018

Пол

Мужской

Отец

1924 г.р.

Мать

1928 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949

Отец: Санаров Павел Киприанович

Мать: Александра

Смерть
2018
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close