Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

2016

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1924 г.р.

Дети

1949 г.р.
Скрыто настройками приватности
1958 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1949

Сын: Санаров Сергей Павлович

Отец ребёнка: Санаров Павел Киприанович

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Санаров Павел Киприанович

Рождение ребёнка
1958

Дочь: Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Санаров Павел Киприанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Санаров Павел Киприанович

Смерть
2016
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