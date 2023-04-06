Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смерти2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1949
Отец ребёнка: Санаров Павел Киприанович
Рождение ребёнка
1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Санаров Павел Киприанович
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Санаров Павел Киприанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2016