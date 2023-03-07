Родіонова (Огнева) Настасья
Место рождения
Дата рождения1851
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Огневъ Кузьма
Мать: Огнева Варвара
Бракосочетание
10.11.1869
Муж: Родіоновъ Петръ
Рождение ребёнка
27.11.1875
Сын: Родіоновъ Андрей
Отец ребёнка: Родіоновъ Петръ
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Еѵѳимія
Отец ребёнка: Родіоновъ Петръ
Рождение ребёнка
10.03.1892
Дочь: Матрона
Отец ребёнка: Родіоновъ Петръ