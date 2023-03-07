Родіонова (Огнева) Настасья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родіонова (Огнева) Настасья

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1851

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Огневъ Кузьма

Мать: Огнева Варвара

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
10.11.1869

Муж: Родіоновъ Петръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.11.1875

Сын: Родіоновъ Андрей

Отец ребёнка: Родіоновъ Петръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Еѵѳимія

Отец ребёнка: Родіоновъ Петръ

Рождение ребёнка
10.03.1892

Дочь: Матрона

Отец ребёнка: Родіоновъ Петръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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