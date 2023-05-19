Огнева (Назарова Портнова) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огнева (Назарова Портнова) Варвара

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1815

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Назаръ Павловъ

Мать: Назарова Аксинья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Огневъ Кузьма

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1837

Сын: Огневъ Антонъ

Отец ребёнка: Огневъ Кузьма

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1841

Сын: Огневъ Егоръ

Отец ребёнка: Огневъ Кузьма

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Назарова Елена

Отец ребёнка: Огневъ Кузьма

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1848

Сын: Огневъ Алексей

Отец ребёнка: Огневъ Кузьма

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1850

Сын: Огневъ Александръ

Отец ребёнка: Огневъ Кузьма

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Родіонова Настасья

Отец ребёнка: Огневъ Кузьма

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Хачина Наталья

Отец ребёнка: Огневъ Кузьма

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1857

Сын: Огневъ Семенъ

Отец ребёнка: Огневъ Кузьма

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Огневъ Кузьма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Огневъ Иванъ

Отец ребёнка: Огневъ Кузьма

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Огневъ Кузьма