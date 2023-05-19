Огнева (Назарова Портнова) Варвара
Место рождения
Дата рождения1815
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Назаръ Павловъ
Мать: Назарова Аксинья
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Огневъ Кузьма
Рождение ребёнка
1837
Сын: Огневъ Антонъ
Отец ребёнка: Огневъ Кузьма
Рождение ребёнка
1841
Сын: Огневъ Егоръ
Отец ребёнка: Огневъ Кузьма
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Назарова Елена
Отец ребёнка: Огневъ Кузьма
Рождение ребёнка
1848
Сын: Огневъ Алексей
Отец ребёнка: Огневъ Кузьма
Рождение ребёнка
1850
Сын: Огневъ Александръ
Отец ребёнка: Огневъ Кузьма
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Родіонова Настасья
Отец ребёнка: Огневъ Кузьма
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Хачина Наталья
Отец ребёнка: Огневъ Кузьма
Рождение ребёнка
1857
Сын: Огневъ Семенъ
Отец ребёнка: Огневъ Кузьма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Огневъ Кузьма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Огневъ Иванъ
Отец ребёнка: Огневъ Кузьма
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Огневъ Кузьма