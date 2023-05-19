Хачина (Огнева) Наталья
Место рождения
Дата рождения1854
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Огневъ Кузьма
Мать: Огнева Варвара
Рождение ребёнка
21.10.1876
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Хачинъ Иванъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.05.1881
Сын: Хачинъ Николай
Отец ребёнка: Хачинъ Иванъ
Рождение ребёнка
01.01.1883
Дочь: Фиона
Отец ребёнка: Хачинъ Иванъ