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Хачина (Огнева) Наталья

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1854

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Огневъ Кузьма

Мать: Огнева Варвара

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.10.1876

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Хачинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.05.1881

Сын: Хачинъ Николай

Отец ребёнка: Хачинъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1883

Дочь: Фиона

Отец ребёнка: Хачинъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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