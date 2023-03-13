Хачинъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хачинъ Иванъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Хачинъ Иванъ

Мать: Хачина Татьяна Федорова

Рождение ребёнка
21.10.1876

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Хачина Наталья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.05.1881

Сын: Хачинъ Николай

Мать ребёнка: Хачина Наталья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1883

Дочь: Фиона

Мать ребёнка: Хачина Наталья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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