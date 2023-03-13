Хачинъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Хачинъ Иванъ
Мать: Хачина Татьяна Федорова
Рождение ребёнка
21.10.1876
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Хачина Наталья
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.05.1881
Сын: Хачинъ Николай
Мать ребёнка: Хачина Наталья
Рождение ребёнка
01.01.1883
Дочь: Фиона
Мать ребёнка: Хачина Наталья