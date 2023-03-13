Хачина Татьяна Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хачина Татьяна Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1828 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Хачинъ Иванъ

Отец ребёнка: Хачинъ Иванъ

Рождение ребёнка
1853

Сын: Хачинъ Ефимъ

Отец ребёнка: Хачинъ Иванъ

Рождение ребёнка
1860

Сын: Хачинъ Степанъ

Отец ребёнка: Хачинъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.04.1869

Сын: Хачинъ Василий

Отец ребёнка: Хачинъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хачинъ Иванъ

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