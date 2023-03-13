Хачина Татьяна Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1849
Сын: Хачинъ Иванъ
Отец ребёнка: Хачинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1853
Сын: Хачинъ Ефимъ
Отец ребёнка: Хачинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1860
Сын: Хачинъ Степанъ
Отец ребёнка: Хачинъ Иванъ
Рождение ребёнка
11.04.1869
Сын: Хачинъ Василий
Отец ребёнка: Хачинъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хачинъ Иванъ