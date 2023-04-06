Родіоновъ Петръ
Место рождения
Дата рождения1851
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Акиловъ Андрей
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1869
Жена: Родіонова Настасья
Рождение ребёнка
27.11.1875
Сын: Родіоновъ Андрей
Мать ребёнка: Родіонова Настасья
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Еѵѳимія
Мать ребёнка: Родіонова Настасья
Рождение ребёнка
10.03.1892
Дочь: Матрона
Мать ребёнка: Родіонова Настасья