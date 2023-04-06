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Родіоновъ Петръ

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1851

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Акиловъ Андрей

Мать: не указана

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
10.11.1869

Жена: Родіонова Настасья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.11.1875

Сын: Родіоновъ Андрей

Мать ребёнка: Родіонова Настасья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Еѵѳимія

Мать ребёнка: Родіонова Настасья

Рождение ребёнка
10.03.1892

Дочь: Матрона

Мать ребёнка: Родіонова Настасья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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