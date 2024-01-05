Модогоров Егор Мотоевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Модогоров Николай Егорович
Мать ребёнка: Янгутова Мария Захаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Модогоров Владимир Егорович
Мать ребёнка: Янгутова Мария Захаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Модогорова Евгения Егоровна
Мать ребёнка: Янгутова Мария Захаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Модогорова Евдокия Егоровна
Мать ребёнка: Янгутова Мария Захаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Модогоров Александр Егорович
Мать ребёнка: Янгутова Мария Захаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Янгутова Мария Захаровна
Смерть
Неизвестно