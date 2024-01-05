Модогоров Егор Мотоевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Модогоров Егор Мотоевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Модогоров Николай Егорович

Мать ребёнка: Янгутова Мария Захаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Модогоров Владимир Егорович

Мать ребёнка: Янгутова Мария Захаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Модогорова Евгения Егоровна

Мать ребёнка: Янгутова Мария Захаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Модогорова Евдокия Егоровна

Мать ребёнка: Янгутова Мария Захаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Модогоров Александр Егорович

Мать ребёнка: Янгутова Мария Захаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Янгутова Мария Захаровна

Смерть
Неизвестно
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