Янгутова Мария Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янгутова Мария Захаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Янгутов Захар Дмитриевич

Мать: Балдаева Елена Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Модогоров Николай Егорович

Отец ребёнка: Модогоров Егор Мотоевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Модогоров Владимир Егорович

Отец ребёнка: Модогоров Егор Мотоевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Модогорова Евгения Егоровна

Отец ребёнка: Модогоров Егор Мотоевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Модогорова Евдокия Егоровна

Отец ребёнка: Модогоров Егор Мотоевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Модогоров Александр Егорович

Отец ребёнка: Модогоров Егор Мотоевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Модогоров Егор Мотоевич

Смерть
Неизвестно

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