Янгутова Мария Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Модогоров Николай Егорович
Отец ребёнка: Модогоров Егор Мотоевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Модогоров Владимир Егорович
Отец ребёнка: Модогоров Егор Мотоевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Модогорова Евгения Егоровна
Отец ребёнка: Модогоров Егор Мотоевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Модогорова Евдокия Егоровна
Отец ребёнка: Модогоров Егор Мотоевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Модогоров Александр Егорович
Отец ребёнка: Модогоров Егор Мотоевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно