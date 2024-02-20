Карпенко Ефим Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Карпенко Анна Тихоновна
Россия Кубанская обл.,Таманский отд.,ст.Джерелиевская
Рождение ребёнка
17.02.1922
Дочь: Вера Ефимовна
Мать ребёнка: Карпенко Анна Тихоновна
Рождение ребёнка
08.01.1925
Дочь: Нина Ефимовна
Мать ребёнка: Карпенко Анна Тихоновна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Надежда Ефимовна
Мать ребёнка: Карпенко Анна Тихоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Карпенко Анна Тихоновна
Смерть
1945