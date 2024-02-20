Карпенко Варвара Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Карпенко Федор Симеонович
Отец ребёнка: Карпенко Симеон Андреевич
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Карпенко Симеон Андреевич
Рождение ребёнка
18.05.1902
Отец ребёнка: Карпенко Симеон Андреевич
Россия Кубанская обл.,Таманский отд.,ст.Новоджерелиевская
Рождение ребёнка
1907
Сын: Карпенко Севастьян Семенович
Отец ребёнка: Карпенко Симеон Андреевич
Россия Кубанская обл.,Таманский отд.,ст.Новоджерелиевская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карпенко Степан Семенович
Отец ребёнка: Карпенко Симеон Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карпенко Андрей Семенович
Отец ребёнка: Карпенко Симеон Андреевич
Смерть
Неизвестно