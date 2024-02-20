Карпенко Симеон Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: Карпенко Андрей
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Карпенко Федор Симеонович
Мать ребёнка: Карпенко Варвара Васильевна
Рождение ребёнка
1892
Мать ребёнка: Карпенко Варвара Васильевна
Рождение ребёнка
18.05.1902
Мать ребёнка: Карпенко Варвара Васильевна
Россия Кубанская обл.,Таманский отд.,ст.Новоджерелиевская
Рождение ребёнка
1907
Сын: Карпенко Севастьян Семенович
Мать ребёнка: Карпенко Варвара Васильевна
Россия Кубанская обл.,Таманский отд.,ст.Новоджерелиевская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карпенко Степан Семенович
Мать ребёнка: Карпенко Варвара Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карпенко Андрей Семенович
Мать ребёнка: Карпенко Варвара Васильевна
Смерть
Неизвестно