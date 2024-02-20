Карпенко Симеон Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпенко Симеон Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Карпенко Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Карпенко Федор Симеонович

Мать ребёнка: Карпенко Варвара Васильевна

Рождение ребёнка
1892

Сын: Карпенко Ефим Семенович

Мать ребёнка: Карпенко Варвара Васильевна

Рождение ребёнка
18.05.1902

Сын: Карпенко Петр Симеонович

Мать ребёнка: Карпенко Варвара Васильевна

Россия Кубанская обл.,Таманский отд.,ст.Новоджерелиевская
Рождение ребёнка
1907

Сын: Карпенко Севастьян Семенович

Мать ребёнка: Карпенко Варвара Васильевна

Россия Кубанская обл.,Таманский отд.,ст.Новоджерелиевская
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпенко Степан Семенович

Мать ребёнка: Карпенко Варвара Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпенко Андрей Семенович

Мать ребёнка: Карпенко Варвара Васильевна

Смерть
Неизвестно
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