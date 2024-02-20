(Мозговая (Карпенко)) Нина Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Мозговая (Карпенко)) Нина Ефимовна

(Мозговая (Карпенко)) Нина Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1925

Дата смерти

2010

Пол

Женский

Отец

1892 г.р.

Мать

1893 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1925

Отец: Карпенко Ефим Семенович

Мать: Карпенко Анна Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мозговой Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мозговой Павел

Смерть
2010
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close