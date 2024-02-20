(Мозговая (Карпенко)) Нина Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.01.1925
Дата смерти2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1925
Отец: Карпенко Ефим Семенович
Мать: Карпенко Анна Тихоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мозговой Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мозговой Павел
Смерть
2010