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Боромиков Павел Григорьевич

Место рождения

сл. Ивановка Старооскольского уезда

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Боромиков Григорий Демьянович

Мать: Боромикова Катерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боромикова (Медведева) Федосья Афанасьевна

Место жительства
Неизвестно
Троицкая, Волотовская волость, Новооскольский уезд
Рождение ребёнка
1825

Сын: Боромиков Петр Павлович

Мать ребёнка: Боромикова (Медведева) Федосья Афанасьевна

Троицкая, Волотовская волость, Новооскольский уезд
Рождение ребёнка
1826

Сын: Боромиков Евлампий Павлович

Мать ребёнка: Боромикова (Медведева) Федосья Афанасьевна

Троицкая, Волотовская волость, Новооскольский уезд
Рождение ребёнка
1839

Сын: Боромиков Игнат Павлович

Мать ребёнка: Боромикова (Медведева) Федосья Афанасьевна

Троицкая, Волотовская волость, Новооскольский уезд
Смерть
Неизвестно
Троицкая, Волотовская волость, Новооскольский уезд

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