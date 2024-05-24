Боромиков Павел Григорьевич
Место рождениясл. Ивановка Старооскольского уезда
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Боромиков Григорий Демьянович
Мать: Боромикова Катерина
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Боромикова (Медведева) Федосья Афанасьевна
Рождение ребёнка
1826
Сын: Боромиков Евлампий Павлович
Мать ребёнка: Боромикова (Медведева) Федосья Афанасьевна
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Боромикова (Медведева) Федосья Афанасьевна
Смерть
Неизвестно