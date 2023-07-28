Боромикова Катерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Сын: Боромиков Павел Григорьевич
Отец ребёнка: Боромиков Григорий Демьянович
сл. Ивановка Старооскольского уезда
Рождение ребёнка
1807
Сын: Боромиков Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Боромиков Григорий Демьянович
сл. Ивановка Старооскольского уезда
Рождение ребёнка
1815
Сын: Боромиков Харитон Григорьевич
Отец ребёнка: Боромиков Григорий Демьянович
сл. Ивановка Старооскольского уезда
Рождение ребёнка
1817
Сын: Боромиков Стефан Григорьевич
Отец ребёнка: Боромиков Григорий Демьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Григорьевна
Отец ребёнка: Боромиков Григорий Демьянович
сл. Ивановка Старооскольского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно