Боромикова Катерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боромикова Катерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Сын: Боромиков Павел Григорьевич

Отец ребёнка: Боромиков Григорий Демьянович

сл. Ивановка Старооскольского уезда
Рождение ребёнка
1807

Сын: Боромиков Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Боромиков Григорий Демьянович

сл. Ивановка Старооскольского уезда
Рождение ребёнка
1815

Сын: Боромиков Харитон Григорьевич

Отец ребёнка: Боромиков Григорий Демьянович

сл. Ивановка Старооскольского уезда
Рождение ребёнка
1817

Сын: Боромиков Стефан Григорьевич

Отец ребёнка: Боромиков Григорий Демьянович

Троицкая, Волотовская волость, Новооскольский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Григорьевна

Отец ребёнка: Боромиков Григорий Демьянович

сл. Ивановка Старооскольского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боромиков Григорий Демьянович

Место жительства
Неизвестно
Троицкая, Волотовская волость, Новооскольский уезд
Смерть
Неизвестно
Троицкая, Волотовская волость, Новооскольский уезд
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