Виноградова Валентина Андреевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1954
Старая Вичуга, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
?.08.1955
Сын: Виноградов Валерий Михайлович
Отец ребёнка: Виноградов Михаил Васильевич
Развод
14.02.1963
Смерть
Неизвестно