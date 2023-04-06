Виноградова Валентина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградова Валентина Андреевна

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Место рождения

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1932 г.р.

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Бракосочетание
1954

Муж: Виноградов Михаил Васильевич

Старая Вичуга, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
?.08.1955

Сын: Виноградов Валерий Михайлович

Отец ребёнка: Виноградов Михаил Васильевич

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Развод
14.02.1963

Муж: Виноградов Михаил Васильевич

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Смерть
Неизвестно
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