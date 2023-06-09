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Виноградов Валерий Михайлович
Виноградов Валерий Михайлович
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Место рождения
Хабаровск
, город Хабаровск, Хабаровский край
Дата рождения
?.08.1955
Пол
Мужской
Отец
Виноградов Михаил Васильевич
1932 г.р.
Мать
Виноградова Валентина Андреевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВВ
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Биография
Биография
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Источники
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Место
Комментарий
Рождение
?.08.1955
Отец:
Виноградов Михаил Васильевич
Мать:
Виноградова Валентина Андреевна
Хабаровск
, город Хабаровск, Хабаровский край
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