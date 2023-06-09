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Виноградов Валерий Михайлович

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Место рождения

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край

Дата рождения

?.08.1955

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1955

Отец: Виноградов Михаил Васильевич

Мать: Виноградова Валентина Андреевна

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край