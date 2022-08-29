Косухин Феодор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косухин Феодор

Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Косухин Иван

Мать: Косухина (Савина (Федотовских)) Агриппина Ивановна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косухина Александра Васильевна

Рождение ребёнка
1832

Сын: Косухин Антон

Мать ребёнка: Косухина Александра Васильевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Косухин Григорий

Мать ребёнка: Косухина Александра Васильевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1842

Сын: Косухин Иван

Мать ребёнка: Косухина Александра Васильевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Косухина) Надежда

Мать ребёнка: Косухина Александра Васильевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

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