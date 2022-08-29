Косухина Александра Васильевна
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Косухин Феодор
Рождение ребёнка
1832
Сын: Косухин Антон
Отец ребёнка: Косухин Феодор
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Косухин Григорий
Отец ребёнка: Косухин Феодор
Рождение ребёнка
1842
Сын: Косухин Иван
Отец ребёнка: Косухин Феодор
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Косухина) Надежда
Отец ребёнка: Косухин Феодор
Смерть
Неизвестно