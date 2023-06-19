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Косухин Иван

Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Косухин Трифон

Мать: не указана

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1813

Сын: Косухин Феодор

Мать ребёнка: Косухина Агриппина Ивановна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1824

Сын: Косухин Григорий

Мать ребёнка: Парасковья

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Катерина

Мать ребёнка: Парасковья

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Парасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косухина Агриппина Ивановна

Смерть
Неизвестно
Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край