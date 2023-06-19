Косухин Иван
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Косухин Трифон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1813
Сын: Косухин Феодор
Мать ребёнка: Косухина Агриппина Ивановна
Рождение ребёнка
1824
Сын: Косухин Григорий
Мать ребёнка: Парасковья
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Катерина
Мать ребёнка: Парасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Парасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно