Шарифуллин Нуриахмет Шарифуллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Шарифулла Габитович
Мать: Шамсиямал Мухамадиевна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Гульямал
Мать ребёнка: Шарифуллина Минниса
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Гульниса
Мать ребёнка: Шарифуллина Минниса
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Зайтуна
Мать ребёнка: Шарифуллина Минниса
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Гульсина
Мать ребёнка: Шарифуллина Минниса
Рождение ребёнка
1942
Сын: Минзуфар
Мать ребёнка: Шарифуллина Минниса
Рождение ребёнка
23.11.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шарифуллина Минниса
Смерть
Неизвестно