Шарифуллин Нуриахмет Шарифуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШарифуллин Нуриахмет Шарифуллович

Шарифуллин Нуриахмет Шарифуллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1856 г.р.

Мать

1867 г.р.

Дети

1926 г.р.
1929 г.р.
1930 г.р.
1934 г.р.
1942 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Шарифулла Габитович

Мать: Шамсиямал Мухамадиевна

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Гульямал

Мать ребёнка: Шарифуллина Минниса

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Гульниса

Мать ребёнка: Шарифуллина Минниса

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Зайтуна

Мать ребёнка: Шарифуллина Минниса

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Гульсина

Мать ребёнка: Шарифуллина Минниса

Рождение ребёнка
1942

Сын: Минзуфар

Мать ребёнка: Шарифуллина Минниса

Рождение ребёнка
23.11.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шарифуллина Минниса

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.