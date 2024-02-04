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Шарифуллина Минниса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1991

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1926 г.р.
1929 г.р.
1930 г.р.
1934 г.р.
1942 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Гульямал

Отец ребёнка: Шарифуллин Нуриахмет Шарифуллович

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Гульниса

Отец ребёнка: Шарифуллин Нуриахмет Шарифуллович

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Зайтуна

Отец ребёнка: Шарифуллин Нуриахмет Шарифуллович

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Гульсина

Отец ребёнка: Шарифуллин Нуриахмет Шарифуллович

Рождение ребёнка
1942

Сын: Минзуфар

Отец ребёнка: Шарифуллин Нуриахмет Шарифуллович

Рождение ребёнка
23.11.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шарифуллин Нуриахмет Шарифуллович

Смерть
1991

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