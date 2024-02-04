Шарифуллина Минниса
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Гульямал
Отец ребёнка: Шарифуллин Нуриахмет Шарифуллович
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Гульниса
Отец ребёнка: Шарифуллин Нуриахмет Шарифуллович
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Зайтуна
Отец ребёнка: Шарифуллин Нуриахмет Шарифуллович
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Гульсина
Отец ребёнка: Шарифуллин Нуриахмет Шарифуллович
Рождение ребёнка
1942
Сын: Минзуфар
Отец ребёнка: Шарифуллин Нуриахмет Шарифуллович
Рождение ребёнка
23.11.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шарифуллин Нуриахмет Шарифуллович
Смерть
1991