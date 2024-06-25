Маркова Надежда Елисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркова Надежда Елисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1852 г.р.

Дети

Добавил:

SG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марков Петр Васильевич

Рождение ребёнка
10.06.1900 ст.

Дочь: Маркова Мария Петровна

Отец ребёнка: Марков Петр Васильевич

Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.07.1905 ст.

Сын: Марков Борис Петрович

Отец ребёнка: Марков Петр Васильевич

Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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