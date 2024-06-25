Маркова Надежда Елисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.06.1900 ст.
Дочь: Маркова Мария Петровна
Отец ребёнка: Марков Петр Васильевич
Рождение ребёнка
23.07.1905 ст.
Отец ребёнка: Марков Петр Васильевич
Смерть
Неизвестно