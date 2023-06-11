Марков Петр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Марков Василий Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
07.11.1876 ст.
Рождение ребёнка
1888 ст.
Дочь: Мещерских Анастасия Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
23.07.1905 ст.
Мать ребёнка: Маркова Надежда Елисеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно