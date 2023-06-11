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Марков Петр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Марков Василий Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
07.11.1876 ст.

Жена: Маркова Параскева Мартыновна

Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1888 ст.

Дочь: Мещерских Анастасия Петровна

Мать ребёнка: не указана

Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.07.1905 ст.

Сын: Марков Борис Петрович

Мать ребёнка: Маркова Надежда Елисеевна

Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маркова Надежда Елисеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марков Сергей Петрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно