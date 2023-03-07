Власов Я Захарович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1781 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1781 ст.
Отец: Власов Захар
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1806 ст.
Сын: Власов Иван
Мать ребёнка: Власова Анна
Рождение ребёнка
Вычислено 1814
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Власова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Власова Анна
Смерть
Неизвестно