Власов Я Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власов Я Захарович

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Место рождения

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Вычислено 1781 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1783 г.р.

Дети

Вычислено 1806 г.р.
Вычислено 1814 г.р.

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1781 ст.

Отец: Власов Захар

Мать: не указана

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1806 ст.

Сын: Власов Иван

Мать ребёнка: Власова Анна

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1814

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Власова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Власова Анна

Смерть
Неизвестно
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