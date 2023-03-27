Карпова Матрёна Александровна
Место рожденияОгибалово
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Александр
Мать: не указана
Огибалово
Рождение ребёнка
Около 1878
Сын: Карпов Василий
Отец ребёнка: Карпов Стефан
Хмылица Каргопольского уезда Воскресенская волость
Рождение ребёнка
Около 1881
Сын: Карпов Дмитрий
Отец ребёнка: Карпов Стефан
Хмылица Каргопольского уезда Воскресенская волость
Рождение ребёнка
Около 1886
Отец ребёнка: Карпов Стефан
Хмылица Каргопольского уезда Воскресенская волость
Рождение ребёнка
Около 1889
Дочь: Манефа Степановна
Отец ребёнка: Карпов Стефан
Хмылица Каргопольского уезда Воскресенская волость
Рождение ребёнка
03.06.1891
Сын: Карпов Николай Степанович
Отец ребёнка: Карпов Стефан
Хмылица, Россия
современное Вожегодском районе Вологодской области
Смерть
Неизвестно