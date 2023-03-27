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Карпова Матрёна Александровна

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Место рождения

Огибалово

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Александр

Мать: не указана

Огибалово
Рождение ребёнка
Около 1878

Сын: Карпов Василий

Отец ребёнка: Карпов Стефан

Хмылица Каргопольского уезда Воскресенская волость
Рождение ребёнка
Около 1881

Сын: Карпов Дмитрий

Отец ребёнка: Карпов Стефан

Хмылица Каргопольского уезда Воскресенская волость
Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Карпов Павел Степанович

Отец ребёнка: Карпов Стефан

Хмылица Каргопольского уезда Воскресенская волость
Рождение ребёнка
Около 1889

Дочь: Манефа Степановна

Отец ребёнка: Карпов Стефан

Хмылица Каргопольского уезда Воскресенская волость
Рождение ребёнка
03.06.1891

Сын: Карпов Николай Степанович

Отец ребёнка: Карпов Стефан

Хмылица, Россия
современное Вожегодском районе Вологодской области
Смерть
Неизвестно
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