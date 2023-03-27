Карпов Стефан
Место рождениядеревня Нефедовская в Вожегодском районе Вологодской области
Дата рождения15.12.1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
15.12.1847
Отец: Карп Гаврилович
Мать: Марья Ивановна
деревня Нефедовская в Вожегодском районе Вологодской области
Рождение ребёнка
Около 1878
Сын: Карпов Василий
Мать ребёнка: Карпова Матрёна Александровна
Хмылица Каргопольского уезда Воскресенская волость
Рождение ребёнка
Около 1881
Сын: Карпов Дмитрий
Мать ребёнка: Карпова Матрёна Александровна
Хмылица Каргопольского уезда Воскресенская волость
Рождение ребёнка
Около 1886
Мать ребёнка: Карпова Матрёна Александровна
Хмылица Каргопольского уезда Воскресенская волость
Рождение ребёнка
Около 1889
Дочь: Манефа Степановна
Мать ребёнка: Карпова Матрёна Александровна
Хмылица Каргопольского уезда Воскресенская волость
Рождение ребёнка
03.06.1891
Сын: Карпов Николай Степанович
Мать ребёнка: Карпова Матрёна Александровна
Хмылица, Россия
современное Вожегодском районе Вологодской области
Смерть
Неизвестно
Хмылица, Россия