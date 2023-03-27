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Карпов Стефан

Место рождения

деревня Нефедовская в Вожегодском районе Вологодской области

Дата рождения

15.12.1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1847

Отец: Карп Гаврилович

Мать: Марья Ивановна

деревня Нефедовская в Вожегодском районе Вологодской области
Рождение ребёнка
Около 1878

Сын: Карпов Василий

Мать ребёнка: Карпова Матрёна Александровна

Хмылица Каргопольского уезда Воскресенская волость
Рождение ребёнка
Около 1881

Сын: Карпов Дмитрий

Мать ребёнка: Карпова Матрёна Александровна

Хмылица Каргопольского уезда Воскресенская волость
Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Карпов Павел Степанович

Мать ребёнка: Карпова Матрёна Александровна

Хмылица Каргопольского уезда Воскресенская волость
Рождение ребёнка
Около 1889

Дочь: Манефа Степановна

Мать ребёнка: Карпова Матрёна Александровна

Хмылица Каргопольского уезда Воскресенская волость
Рождение ребёнка
03.06.1891

Сын: Карпов Николай Степанович

Мать ребёнка: Карпова Матрёна Александровна

Хмылица, Россия
современное Вожегодском районе Вологодской области
Смерть
Неизвестно
Хмылица, Россия
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