Марья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

09.04.1897

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около ?.09.1846

Сын: Иоан

Отец ребёнка: Карп Гаврилович

деревня Нефедовская в Вожегодском районе Вологодской области
Рождение ребёнка
15.12.1847

Сын: Карпов Стефан

Отец ребёнка: Карп Гаврилович

деревня Нефедовская в Вожегодском районе Вологодской области
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Карп Гаврилович

Хмылица Каргопольского уезда Воскресенская волость
Рождение ребёнка
1862

Сын: Карпов Василий Карпович

Отец ребёнка: Карп Гаврилович

Хмылица Каргопольского уезда Воскресенская волость
Смерть
09.04.1897
Хмылица, Россия
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