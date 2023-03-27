Марья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1823
Дата смерти09.04.1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около ?.09.1846
Сын: Иоан
Отец ребёнка: Карп Гаврилович
деревня Нефедовская в Вожегодском районе Вологодской области
Рождение ребёнка
15.12.1847
Сын: Карпов Стефан
Отец ребёнка: Карп Гаврилович
деревня Нефедовская в Вожегодском районе Вологодской области
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Карп Гаврилович
Хмылица Каргопольского уезда Воскресенская волость
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: Карп Гаврилович
Хмылица Каргопольского уезда Воскресенская волость
Смерть
09.04.1897
Хмылица, Россия