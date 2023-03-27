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Карпов Василий Карпович

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Место рождения

Хмылица Каргопольского уезда Воскресенская волость

Дата рождения

1862

Дата смерти

17.04.1902

Пол

Мужской

Отец

1821 г.р.

Мать

Около 1823 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Карп Гаврилович

Мать: Марья Ивановна

Хмылица Каргопольского уезда Воскресенская волость
Смерть
17.04.1902
Хмылица Каргопольского уезда Воскресенская волость
Причина смерти: Чахотка | Исповедовал и приобщал священник Анатолий Щербаков. Таинство погребения совершал священник Анатолий Щербаков с псаломщиком Александром Калининым, на приходском кладбище.
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