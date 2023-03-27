Карпов Василий Карпович
Место рожденияХмылица Каргопольского уезда Воскресенская волость
Дата рождения1862
Дата смерти17.04.1902
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Карп Гаврилович
Мать: Марья Ивановна
Хмылица Каргопольского уезда Воскресенская волость
Смерть
17.04.1902
Хмылица Каргопольского уезда Воскресенская волость
Причина смерти: Чахотка | Исповедовал и приобщал священник Анатолий Щербаков. Таинство погребения совершал священник Анатолий Щербаков с псаломщиком Александром Калининым, на приходском кладбище.