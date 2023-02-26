Азарьев Семен Козмин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смерти1831
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Мартена Семеновна
Мать ребёнка: Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Татьяна Семеновна
Мать ребёнка: Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Мария Семеновна
Мать ребёнка: Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1801
Сын: Азарьев Василий Семенович
Мать ребёнка: Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1804
Мать ребёнка: Анна Федоровна
Смерть
1831