Азарьев Семен Козмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Азарьев Семен Козмин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

1831

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Мартена Семеновна

Мать ребёнка: Анна Федоровна

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Татьяна Семеновна

Мать ребёнка: Анна Федоровна

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Мария Семеновна

Мать ребёнка: Анна Федоровна

Рождение ребёнка
1801

Сын: Азарьев Василий Семенович

Мать ребёнка: Анна Федоровна

Рождение ребёнка
1804

Сын: Азарьев Петр Семенович

Мать ребёнка: Анна Федоровна

Смерть
1831
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