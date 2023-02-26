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(Азарьев) Мария Семеновна
(Азарьев) Мария Семеновна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1795
Пол
Женский
Отец
Азарьев Семен Козмин
1764 г.р.
Мать
(Азарьева) Анна Федоровна
1767 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец:
Азарьев Семен Козмин
Мать:
Анна Федоровна
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