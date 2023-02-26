(Азарьев) Мария Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Азарьев) Мария Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Пол

Женский

Отец

1764 г.р.

Мать

1767 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Азарьев Семен Козмин

Мать: Анна Федоровна

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