Азарьев Петр Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Азарьев Петр Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Пол

Мужской

Отец

1764 г.р.

Мать

1767 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Азарьев Семен Козмин

Мать: Анна Федоровна

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