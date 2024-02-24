Юшенова София Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смерти28.07.1841
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.02.1838
Дочь: Юшенова Наталия Васильевна
Отец ребёнка: Юшенов Николай Захарович
Ивановский сорок Петропавловская что в Московском кадетском корпусе Церковь
Рождение ребёнка
20.04.1839
Отец ребёнка: Юшенов Николай Захарович
Смерть
28.07.1841
Ивановский сорок от чахотки