Юшенова София Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юшенова София Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

28.07.1841

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.02.1838

Дочь: Юшенова Наталия Васильевна

Отец ребёнка: Юшенов Николай Захарович

Москва, город федерального значения Москва
Ивановский сорок Петропавловская что в Московском кадетском корпусе Церковь
Рождение ребёнка
20.04.1839

Сын: Юшенов Павел Николаевич

Отец ребёнка: Юшенов Николай Захарович

Смерть
28.07.1841
Москва, город федерального значения Москва
Ивановский сорок от чахотки
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