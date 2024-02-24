Юшенова Наталия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юшенова Наталия Васильевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

05.02.1838

Дата смерти

02.09.1885

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1838

Отец: Юшенов Николай Захарович

Мать: Юшенова София Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва
Ивановский сорок Петропавловская что в Московском кадетском корпусе Церковь
Смерть
02.09.1885
Москва, город федерального значения Москва
МОСКОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ МОСКОВСКИЙ УЕЗД КУНЦЕВО СЕЛО, ЗНАМЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ от чахотки в 48 лет девицей https://yandex.ru/archive/catalog/7e6f7ef0-6683-42f9-8b46-9796e45389e9/251

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