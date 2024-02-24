Юшенова Наталия Васильевна
Место рождения
Дата рождения05.02.1838
Дата смерти02.09.1885
ПолЖенский
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1838
Отец: Юшенов Николай Захарович
Мать: Юшенова София Сергеевна
Ивановский сорок Петропавловская что в Московском кадетском корпусе Церковь
Смерть
02.09.1885
МОСКОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ МОСКОВСКИЙ УЕЗД КУНЦЕВО СЕЛО, ЗНАМЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ от чахотки в 48 лет девицей https://yandex.ru/archive/catalog/7e6f7ef0-6683-42f9-8b46-9796e45389e9/251