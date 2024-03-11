Бобылёва Евдокия Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобылёва Евдокия Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хрущев Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Камык Александра Васильевна

Отец ребёнка: Хрущев Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
16.02.1920

Сын: Камык Виталий Васильевич

Отец ребёнка: Хрущев Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Белугина (Камык) Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Хрущев Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Латынина (Камык) Нина Васильевна

Отец ребёнка: Хрущев Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1937

Сын: Камык Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Хрущев Василий Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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