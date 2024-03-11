Бобылёва Евдокия Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Камык Александра Васильевна
Отец ребёнка: Хрущев Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
16.02.1920
Отец ребёнка: Хрущев Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Белугина (Камык) Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Хрущев Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Латынина (Камык) Нина Васильевна
Отец ребёнка: Хрущев Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1937
Сын: Камык Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Хрущев Василий Дмитриевич
Смерть
Неизвестно