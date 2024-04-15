Бучельникова (Плотникова) Афанасия Николаевна
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Бракосочетание
14.04.1896 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Николаевская церковь
Рождение ребёнка
03.03.1897 ст.
Сын: Бучельников Григорий Елизарович
Отец ребёнка: Бучельников Елизар Михайлович
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Ошлыкова Василиса Елизаровна
Отец ребёнка: Бучельников Елизар Михайлович
Рождение ребёнка
07.03.1900 ст.
Дочь: Сваткова Харитина Елизаровна
Отец ребёнка: Бучельников Елизар Михайлович
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Анастасия Елизаровна
Отец ребёнка: Бучельников Елизар Михайлович
Рождение ребёнка
18.04.1904 ст.
Сын: Бучельников Георгий Елизарович
Отец ребёнка: Бучельников Елизар Михайлович
Рождение ребёнка
25.11.1906 ст.
Дочь: Варвара Елизаровна
Отец ребёнка: Бучельников Елизар Михайлович
Рождение ребёнка
06.01.1909 ст.
Сын: Бучельников Павел Елизарович
Отец ребёнка: Бучельников Елизар Михайлович
Рождение ребёнка
10.12.1911 ст.
Сын: Бучельников Петр Елизарович
Отец ребёнка: Бучельников Елизар Михайлович
Рождение ребёнка
19.11.1913 ст.
Дочь: Екатерина Елизаровна
Отец ребёнка: Бучельников Елизар Михайлович
Рождение ребёнка
25.12.1915 ст.
Дочь: Евгения Елизаровна
Отец ребёнка: Бучельников Елизар Михайлович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно