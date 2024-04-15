Бучельникова (Плотникова) Афанасия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бучельникова (Плотникова) Афанасия Николаевна

Место рождения

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
14.04.1896 ст.

Муж: Бучельников Елизар Михайлович

Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Николаевская церковь
Рождение ребёнка
03.03.1897 ст.

Сын: Бучельников Григорий Елизарович

Отец ребёнка: Бучельников Елизар Михайлович

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Ошлыкова Василиса Елизаровна

Отец ребёнка: Бучельников Елизар Михайлович

Рождение ребёнка
07.03.1900 ст.

Дочь: Сваткова Харитина Елизаровна

Отец ребёнка: Бучельников Елизар Михайлович

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Анастасия Елизаровна

Отец ребёнка: Бучельников Елизар Михайлович

Рождение ребёнка
18.04.1904 ст.

Сын: Бучельников Георгий Елизарович

Отец ребёнка: Бучельников Елизар Михайлович

Рождение ребёнка
25.11.1906 ст.

Дочь: Варвара Елизаровна

Отец ребёнка: Бучельников Елизар Михайлович

Рождение ребёнка
06.01.1909 ст.

Сын: Бучельников Павел Елизарович

Отец ребёнка: Бучельников Елизар Михайлович

Рождение ребёнка
10.12.1911 ст.

Сын: Бучельников Петр Елизарович

Отец ребёнка: Бучельников Елизар Михайлович

Рождение ребёнка
19.11.1913 ст.

Дочь: Екатерина Елизаровна

Отец ребёнка: Бучельников Елизар Михайлович

Рождение ребёнка
25.12.1915 ст.

Дочь: Евгения Елизаровна

Отец ребёнка: Бучельников Елизар Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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