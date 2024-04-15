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Бучельников Григорий Елизарович

Место рождения

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

03.03.1897 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1897 ст.

Отец: Бучельников Елизар Михайлович

Мать: Бучельникова Афанасия Николаевна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение
12.03.1897 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Николаевская церковь
Восприемник
26.05.1913 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Елена Ивановна (Бучельникова) Бучельникова
Восприемник
01.10.1915 ст.
Андрей Васильевич Бучельников
Бракосочетание
10.01.1918 ст.

Жена: Бучельникова Харитина Яковлевна

Чумашки, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
?.05.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бучельникова Харитина Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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