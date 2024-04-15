Бучельников Григорий Елизарович
Место рождения
Дата рождения03.03.1897 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1897 ст.
Крещение
12.03.1897 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Николаевская церковь
Восприемник
26.05.1913 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Елена Ивановна (Бучельникова) Бучельникова
Восприемник
01.10.1915 ст.
Андрей Васильевич Бучельников
Бракосочетание
10.01.1918 ст.
Чумашки, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
?.05.1920
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бучельникова Харитина Яковлевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно