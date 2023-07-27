(Бучельникова) Екатерина Елизаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бучельникова) Екатерина Елизаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1913 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1866 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1913 ст.

Отец: Бучельников Елизар Михайлович

Мать: не указана

Крещение
28.11.1913 ст.
Чумашки, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно