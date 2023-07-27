(Бучельникова) Екатерина Елизаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.11.1913 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1913 ст.
Отец: Бучельников Елизар Михайлович
Мать: не указана
Крещение
28.11.1913 ст.
Чумашки, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно