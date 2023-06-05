Vunk ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Vunk ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

1918 г.р.

Жена

1945 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Vunk Joann

Мать: Vunk (Laas) Lütha

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Vunk (Jüriorg) ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Vunk Karmo

Мать ребёнка: Vunk (Mändla) Kesti

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Vunk (Mändla) Kesti

Рождение ребёнка
1963

Сын: Vunk Illar

Мать ребёнка: Vunk (Jüriorg) ?

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