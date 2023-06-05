Vunk ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Vunk Joann
Мать: Vunk (Laas) Lütha
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Vunk (Jüriorg) ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Vunk Karmo
Мать ребёнка: Vunk (Mändla) Kesti
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Vunk (Mändla) Kesti
Рождение ребёнка
1963
Сын: Vunk Illar
Мать ребёнка: Vunk (Jüriorg) ?