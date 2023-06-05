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Vunk Illar
Vunk Illar
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1963
Дата смерти
1963
Пол
Мужской
Отец
Vunk ?
Мать
Vunk (Jüriorg) ?
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1963
Отец:
Vunk ?
Мать:
Vunk ?
Смерть
1963
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