Vunk Joann — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Vunk Joann

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1913 ст.

Дата смерти

30.01.1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1918 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1913 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Raggol (Vunk) Ülle

Мать ребёнка: Vunk (Laas) Lütha

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Vunk ?

Мать ребёнка: Vunk (Laas) Lütha

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Vunk (Laas) Lütha

Смерть
30.01.1982

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