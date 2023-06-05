Vunk Joann
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.01.1913 ст.
Дата смерти30.01.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1913 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Raggol (Vunk) Ülle
Мать ребёнка: Vunk (Laas) Lütha
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Vunk ?
Мать ребёнка: Vunk (Laas) Lütha
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Vunk (Laas) Lütha
Смерть
30.01.1982