Грачева (Терентьева) Евдокия Александровна
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1903 ст.
оба первым браком поручители по жениху: того же ведомства и села крестьяне Евдоким Иоаннович Калачев и Максим Васильевич Грачев, по невесте: села Будовского крестьянин Петр Михайлович Плоткин и села М... Показать все
Рождение ребёнка
01.03.1904 ст.
Отец ребёнка: Грачев Андрей Васильевич
дата крещения - 01.03.1904 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянский сын Михаил Васильевич Грачев и крестьянская девица А... Показать все
Рождение ребёнка
12.01.1906 ст.
Сын: Грачев Иоанн / Иван Андреевич
Отец ребёнка: Грачев Андрей Васильевич
дата крещения - 12.01.1906 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - Лейб-гвардии Кирасирского полка солдат Феодор Васильевич Калачев Источник: ГАЯО М... Показать все
Рождение ребёнка
11.03.1907 ст.
Дочь: (Грачева) Александра Андреевна
Отец ребёнка: Грачев Андрей Васильевич
дата крещения - 11.03.1907 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - города Переславля-Залесского мещанская дочь девица Мария Мартьяновна Васильева Ис... Показать все
Рождение ребёнка
31.05.1908 ст.
Дочь: (Грачева) Мария Андреевна
Отец ребёнка: Грачев Андрей Васильевич
дата крещения - 31.05.1908 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянская девица Стефанида Александровна Емельянова Источник:... Показать все
Рождение ребёнка
25.11.1910 ст.
Дочь: Грачева Варвара Андреевна
Отец ребёнка: Грачев Андрей Васильевич
дата крещения - 25.11.1910 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянский сын Михаил Васильевич Грачев и Юрьевского уезда прих... Показать все
Рождение ребёнка
15.02.1915 ст.
Отец ребёнка: Грачев Андрей Васильевич
дата крещения - 16.02.1915 место рождения - с. Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянский сын Василий Стефанович Калачев Источник: Г... Показать все
Смерть
Неизвестно