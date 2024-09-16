Грачева (Терентьева) Евдокия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грачева (Терентьева) Евдокия Александровна

Место рождения

Михалево, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Михалево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
19.01.1903 ст.

Муж: Грачев Андрей Васильевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
оба первым браком поручители по жениху: того же ведомства и села крестьяне Евдоким Иоаннович Калачев и Максим Васильевич Грачев, по невесте: села Будовского крестьянин Петр Михайлович Плоткин и села М... Показать все
Рождение ребёнка
01.03.1904 ст.

Сын: Грачев Василий Андреевич

Отец ребёнка: Грачев Андрей Васильевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 01.03.1904 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянский сын Михаил Васильевич Грачев и крестьянская девица А... Показать все
Рождение ребёнка
12.01.1906 ст.

Сын: Грачев Иоанн / Иван Андреевич

Отец ребёнка: Грачев Андрей Васильевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 12.01.1906 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - Лейб-гвардии Кирасирского полка солдат Феодор Васильевич Калачев Источник: ГАЯО М... Показать все
Рождение ребёнка
11.03.1907 ст.

Дочь: (Грачева) Александра Андреевна

Отец ребёнка: Грачев Андрей Васильевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 11.03.1907 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - города Переславля-Залесского мещанская дочь девица Мария Мартьяновна Васильева Ис... Показать все
Рождение ребёнка
31.05.1908 ст.

Дочь: (Грачева) Мария Андреевна

Отец ребёнка: Грачев Андрей Васильевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 31.05.1908 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянская девица Стефанида Александровна Емельянова Источник:... Показать все
Рождение ребёнка
25.11.1910 ст.

Дочь: Грачева Варвара Андреевна

Отец ребёнка: Грачев Андрей Васильевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 25.11.1910 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянский сын Михаил Васильевич Грачев и Юрьевского уезда прих... Показать все
Рождение ребёнка
15.02.1915 ст.

Сын: Грачев Федор Андреевич

Отец ребёнка: Грачев Андрей Васильевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 16.02.1915 место рождения - с. Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянский сын Василий Стефанович Калачев Источник: Г... Показать все
Смерть
Неизвестно

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