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(Грачева) Мария Андреевна

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

31.05.1908 ст.

Дата смерти

После 1959

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1908 ст.

Отец: Грачев Андрей Васильевич

Мать: Грачева (Терентьева) Евдокия Александровна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 31.05.1908 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянская девица Стефанида Александровна Емельянова Источник:... Показать все
Упоминание
26.09.1959
Запись в МК: выд. свид. 021015 I-ТЧ 26/IX-59
Смерть
После 1959

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