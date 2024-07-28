(Грачева) Мария Андреевна
Место рождения
Дата рождения31.05.1908 ст.
Дата смертиПосле 1959
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
31.05.1908 ст.
дата крещения - 31.05.1908 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянская девица Стефанида Александровна Емельянова Источник:... Показать все
Упоминание
26.09.1959
Запись в МК: выд. свид. 021015 I-ТЧ 26/IX-59
Смерть
После 1959