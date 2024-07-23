(Грачева) Александра Андреевна
Место рождения
Дата рождения11.03.1907 ст.
Дата смертиПосле 1981
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
11.03.1907 ст.
дата крещения - 11.03.1907 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - города Переславля-Залесского мещанская дочь девица Мария Мартьяновна Васильева Ис... Показать все
Упоминание
03.02.1981
Запись в МК: выслано св № 262986 3/II-81г.
Смерть
После 1981