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(Грачева) Александра Андреевна

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

11.03.1907 ст.

Дата смерти

После 1981

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1907 ст.

Отец: Грачев Андрей Васильевич

Мать: Грачева Евдокия Александровна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 11.03.1907 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - города Переславля-Залесского мещанская дочь девица Мария Мартьяновна Васильева Ис... Показать все
Упоминание
03.02.1981
Запись в МК: выслано св № 262986 3/II-81г.
Смерть
После 1981

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