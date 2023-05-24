Семён Никитин
Место рождения
Дата рождения1713
Дата смерти18.09.1765 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: Собакин Никита
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1745 ст.
Жена: Домна Фёдорова
Рождение ребёнка
22.09.1745 ст.
Сын: Иона Семёнов
Мать ребёнка: Домна Фёдорова
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Меланья Семёнова
Мать ребёнка: Домна Фёдорова
Смерть
18.09.1765 ст.