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Семён Никитин

Место рождения

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд

Дата рождения

1713

Дата смерти

18.09.1765 ст.

Пол

Мужской

Отец

До 1690 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1714 г.р.

Дети

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: Собакин Никита

Мать: не указана

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Бракосочетание
30.01.1745 ст.

Жена: Домна Фёдорова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
22.09.1745 ст.

Сын: Иона Семёнов

Мать ребёнка: Домна Фёдорова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Меланья Семёнова

Мать ребёнка: Домна Фёдорова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Смерть
18.09.1765 ст.
Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд

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