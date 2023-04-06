Полуляхова (Юхно) Варвара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полуляхова (Юхно) Варвара Васильевна

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Место рождения

Днепр, Дніпропетровська область

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Днепр, Дніпропетровська область
Бракосочетание
05.02.1892

Муж: Полуляхов Филипп Матвеевич

Рождение ребёнка
24.12.1892

Сын: Полуляхов Стефан Филиппович

Отец ребёнка: Полуляхов Филипп Матвеевич

Рождение ребёнка
06.05.1894

Сын: Полуляхов Иван Филиппович

Отец ребёнка: Полуляхов Филипп Матвеевич

Рождение ребёнка
01.09.1897

Дочь: Марфа Филипповна

Отец ребёнка: Полуляхов Филипп Матвеевич

Рождение ребёнка
02.08.1899

Дочь: Евдокия Филипповна

Отец ребёнка: Полуляхов Филипп Матвеевич

Рождение ребёнка
04.01.1902

Дочь: Феона Филипповна

Отец ребёнка: Полуляхов Филипп Матвеевич

Рождение ребёнка
22.02.1904

Дочь: Евдокия Филипповна

Отец ребёнка: Полуляхов Филипп Матвеевич

Рождение ребёнка
24.03.1906

Сын: Полуляхов Гавриил Филиппович

Отец ребёнка: Полуляхов Филипп Матвеевич

Рождение ребёнка
01.07.1908

Сын: Полуляхов Кузьма Филиппович

Отец ребёнка: Полуляхов Филипп Матвеевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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