Полуляхова (Юхно) Варвара Васильевна
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1892
Рождение ребёнка
24.12.1892
Сын: Полуляхов Стефан Филиппович
Отец ребёнка: Полуляхов Филипп Матвеевич
Рождение ребёнка
06.05.1894
Сын: Полуляхов Иван Филиппович
Отец ребёнка: Полуляхов Филипп Матвеевич
Рождение ребёнка
01.09.1897
Дочь: Марфа Филипповна
Отец ребёнка: Полуляхов Филипп Матвеевич
Рождение ребёнка
02.08.1899
Дочь: Евдокия Филипповна
Отец ребёнка: Полуляхов Филипп Матвеевич
Рождение ребёнка
04.01.1902
Дочь: Феона Филипповна
Отец ребёнка: Полуляхов Филипп Матвеевич
Рождение ребёнка
22.02.1904
Дочь: Евдокия Филипповна
Отец ребёнка: Полуляхов Филипп Матвеевич
Рождение ребёнка
24.03.1906
Сын: Полуляхов Гавриил Филиппович
Отец ребёнка: Полуляхов Филипп Матвеевич
Рождение ребёнка
01.07.1908
Сын: Полуляхов Кузьма Филиппович
Отец ребёнка: Полуляхов Филипп Матвеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно