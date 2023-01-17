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Быковский Иван Тимофеевич

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Место рождения

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Быковский Тимофей Иванович

Мать: не указана

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
08.01.1899 ст.

Жена: Быковская Ксения Михайловна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.02.1904 ст.

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Быковская Ксения Михайловна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
31.01.1909 ст.

Дочь: Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Быковская Ксения Михайловна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
06.04.1913 ст.

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Быковская Ксения Михайловна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Бракосочетание
29.03.1915 ст.

Жена: Быковская Анастасия Ильинична

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
12.02.1916 ст.

Сын: Быковский Константин Иванович

Мать ребёнка: Быковская Анастасия Ильинична

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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