Быковский Иван Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Быковский Тимофей Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
08.01.1899 ст.
Рождение ребёнка
22.02.1904 ст.
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Быковская Ксения Михайловна
Рождение ребёнка
31.01.1909 ст.
Дочь: Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Быковская Ксения Михайловна
Рождение ребёнка
06.04.1913 ст.
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Быковская Ксения Михайловна
Бракосочетание
29.03.1915 ст.
Рождение ребёнка
12.02.1916 ст.
Сын: Быковский Константин Иванович
Мать ребёнка: Быковская Анастасия Ильинична
Смерть
Неизвестно