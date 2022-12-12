Быковский Тимофей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быковский Тимофей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Сын: Быковский Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Овчинникова Наталья Тимофеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1887

Сын: Быковский Андрей Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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