Быковский Тимофей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1877
Сын: Быковский Иван Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Овчинникова Наталья Тимофеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1887
Сын: Быковский Андрей Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно