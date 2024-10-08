Быковский Иван Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смерти25.11.1880
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Быковский Тихон Дементьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Лагутина (Быковская) Христинья Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1850
Сын: Быковский Тимофей Иванович
Мать ребёнка: не указана
Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
05.04.1868
Сын: Быковский Георгий (Егор) Иванович
Мать ребёнка: Быковская Аксинья (Ксения) Прокофьевна
Смерть
25.11.1880