Быковский Иван Тихонович 1817 — найти родственников по фамилии на Familio
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Быковский Иван Тихонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

25.11.1880

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Быковский Тихон Дементьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Быковская Аксинья (Ксения) Прокофьевна

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Лагутина (Быковская) Христинья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Быковский Тимофей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
05.04.1868

Сын: Быковский Георгий (Егор) Иванович

Мать ребёнка: Быковская Аксинья (Ксения) Прокофьевна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
25.11.1880
Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

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